Hamilton continuera "à dire ce qu'il pense" malgré les restrictions de la FIA

Lewis Hamilton, septuple champion du monde de F1, a assuré mercredi qu'il continuera "à dire ce qu'il pense" sur les circuits malgré l'interdiction par la Fédération internationale de l'automobile des "commentaires politique, religieux ou personnel" sans son accord.

"Rien ne m'empêchera de parler des choses qui me passionnent et des problèmes qui existent", a déclaré le Britannique de 38 ans, en marge de la présentation de la nouvelle monoplace Mercedes pour cette saison.

Et d'assumer: "le sport a une responsabilité - celle de toujours s'exprimer sur des sujets importants pour sensibiliser l'opinion, en particulier lorsque nous voyageons dans tous ces endroits différents".

Dans une mise à jour de son Code sportif international (CSI) en décembre, la FIA -qui règlemente notamment les Championnats du monde de F1, des rallyes (WRC) et d'endurance (WEC)- a interdit au nom du principe de neutralité les "déclarations" et "commentaires" politiques, religieux et personnels, notamment de la part des pilotes, sauf "approbation préalable par écrit de la FIA" ou de l'ASN, l'Autorité sportive nationale du pays en question.

Cette décision "ne me surprend pas", a assuré Hamilton, qui prend régulièrement ouvertement position pour une cause lors de Grands Prix, notamment par des messages sur ses vêtements ou sur son casque.