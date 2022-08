Ham-sur-Heure : Wally le wallaby court toujours

Ce n’est pas une chasse à l’homme mais une chasse au wallaby qui se tient depuis ce samedi, dans la région d’Ham-sur-Heure. Wally, c’est son nom. Ce mini-kangourou s’est enfui de son enclos, samedi. Il a suffi d’une distraction des propriétaires.

un petit portail resté ouvert et l’animal s’est fait la malle.

Et depuis, on tente de le retrouver et surtout d’attraper l’animal. Le wallaby, c’est un marsupial, un animal de la famille des kangourous. Il a été aperçu à différents endroits, pas très très loin de l’endroit d’où il s’est échappé. Sa maîtresse est même parvenue à l’approcher à moins d’un mètre. Mais il y a alors eu un bruit et il s’est à nouveau enfui. Les propriétaires sont pratiquement les seuls à pouvoir l’attraper car l’animal les connaît. Sur Facebook, il est demandé aux personnes qui apercevraient Wally de prévenir aussi vite que possible, mais de ne pas tenter d’attraper eux-mêmes le wallaby.

N’est-il pas bizarre d’entendre parler d’un wallaby chez nous ?

Vous vous posez la question et d’autres l’ont posée aux propriétaires. Mais la présence de wallaby chez nous est devenue assez commune.

Figurez-vous que dans l’arrêté du gouvernement wallon qui fixe la liste des mammifères qui peuvent être détenus tout à fait librement, le macropus rufogriseus – c’est le nom scientifique du wallaby - figure en première position juste avant le chien puis le chat. Wally est d’ailleurs un wallaby né en Belgique, pas du tout en Australie. Et il n’est pas seul dans cette famille amoureuse des animaux.

En tout cas si vous apercevez l’animal, dans la région d’Ham-sur-Heure, encore une fois, n’essayez pas de l’attraper mais contactez sa propriétaire au 0496/87.02.53