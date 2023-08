Ham-sur-Heure : quand on n’a pas de piscine, il est possible d’en louer une chez un privé, six jeunes l’ont fait ce week-end pour un anniversaire

Avec les fortes températures revient parfois l’envie de piquer une tête mais tout le monde ne dispose pas d’une piscine dans son jardin. Une solution existe, celle de louer la piscine privée d’un particulier comme l’on fait six jeunes filles ce dimanche après-midi à Ham-sur-Heure.

"Avec ma petite sœur et mes cousines on s’est dit qu’avec les cousines ce serait bien de trouver un petit endroit privé pour passer un petit moment en famille" confie Rizlaine "Ma sœur a eu la chance de tomber sur ce site sur lequel ils proposaient plein de piscines privées et celle-ci nous a plu". Un moyen pour Rizlaine de fêter son anniversaire dans une piscine ce dimanche.

Cette piscine Lorena M. l’a construite il y a une dizaine d’années et depuis un petit temps elle a décidé de la louer. "Je me suis dit que c’était une super idée de permettre à des gens qui vivent peut-être dans un appartement de profiter l’espace d’un après-midi ou d’une journée d’un bon moment en famille en privé".

Avec la hausse des températures et le beau temps, Lorena M. reçoit beaucoup de demandes. Le système est calqué sur le principe du airbnb. "Le principe c’est via une application, un site internet, on réserve chez des particuliers, ensuite la personne vient profiter d’une ou plusieurs heures de moments dans sa journée".

S’offrir quelques heures de piscine chez un privé représente un budget en fonction de l’endroit où s’effectue la location. Le prix de base pour cette piscine d’Ham-sur-Heure, 15 euros de l’heure par personne avec une série de formules pour les locations en groupe et en famille mais les prix varient en fonction des propriétaires.