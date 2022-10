Ham-sur-Heure-Nalinnes : des catadioptres contre les accidents impliquant voitures et gibier

Là où le système a été éprouvé, les résultats sont éloquents : "on a observé 80% d’accidents en moins, impliquant des véhicules avec du gibier", explique Laurence Roulin-Durieux, échevine en charge de l’environnement, de la chasse et du bien-être animal à Ham-sur-Heure/Nalinnes. "C’est un budget très raisonnable et nous n’avons pas hésité à tenter l’expérience. C’est un budget de 700 euros et 60 catadioptres ont été installés aux endroits renseignés par les chasseurs et la DNF, là où il y a le plus de passages de gibier. Nous évaluerons l’efficacité et envisagerons peut-être d’autres lieux".

En Belgique, on compte en moyenne une centaine d’accidents chaque année entre des voitures et le gibier.