Halte au gaspillage : ce resto anglais transforme les restes de fish and chips en assiette !

Choix d'ingrédients locaux et de saison, adaptation des quantités dans l'assiette et réduction des propositions au menu, gestion des énergies mais aussi des déchets... Les axes de réflexion pour qu'un restaurant réduise l'empreinte carbone de son activité sont nombreux. En Angleterre, dans la branchée station balnéaire de Margate, située dans le comté du Kent, le restaurant de poisson Angela's, qui s'appuie sur la pêche locale pour régaler les convives, valorise les restes de son fish and chips d'une manière pour le moins étonnante...

Les déchets de ce plat phare de la culture culinaire britannique sont transformés par la designer Carly Breame en vaisselle.

Dans le cadre d'un projet intitulé "Off the menu" consistant à réutiliser les déchets générés par la station balnéaire pour en faire un modèle de localisme, l'artiste diplômée de la Central Saint Martins Material Futures récupère les arêtes de poissons pour les réduire en poudre dans un mortier après les avoir brûlées dans un four à poterie. Son but est d'obtenir une matière qui puisse composer la base d'une céramique. La designer utilise ensuite les peaux des pommes de terre pour vernir les assiettes.