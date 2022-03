Halo Infinite : le mode coopération est repoussé

343 Industries a confirmé la mauvaise nouvelle. Non seulement le mode coopération n’arrivera pas en mai comme prévu, mais le studio n’a pas de date précise concernant son lancement.

Le développeur se contente d’un “plus tard” très vague, alors que les joueurs attendaient ce mode, tout comme le mode Forge, qui sera quant à lui livré avec la saison 3 du jeu.

“Nous faisons de grands progrès sur la coopération en ligne pour la campagne. Mais la réalité est qu’il faudra plus de temps pour offrir une expérience de coopération en réseau à 4 joueurs de haute qualité et complète dans le monde massif et ouvert de Halo Infinite. Nous nous engageons également à offrir une excellente expérience de coopération en écran partagé à 2 joueurs sur toutes les consoles Xbox, de la Xbox One originale à la Xbox One Series X”, explique 343 Industries dans son communiqué.

Le studio précise également que ce retard a pour but d’aider les équipes. “Nous avons également une “Priorité zéro” qui sous-tend tout ce que nous faisons, à savoir : la santé de l’équipe, en mettant l’accent sur l’adoption d’un rythme de développement durable afin que nous puissions vous offrir des expériences formidables tout en maintenant un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. La priorité zéro signifie que nous devons parfois aller plus lentement pour pouvoir aller plus vite plus tard.”

D’ici là, Halo Infinite débutera sa saison 2 le 3 mai prochain, baptisée Lone Wolves (loups solitaires). Des maps inédites, de nouveaux skins et de nouvelles récompenses seront au programme.