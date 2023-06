Hallucinant : des infirmières racontent les pires comportements de pères en salle d’accouchement

1. Une infirmière désespérée, raconte son cas préféré qui "est celui du père du bébé qui a demandé, après la césarienne, si on avait fait un point de suture supplémentaire pour lui. Je lui ai répondu d’un ton impassible : "Monsieur, vous comprenez qu’elle a subi une césarienne et que le bébé n’est pas sorti de son vagin ?". Il s’est contenté de rire et s’est senti assez stupide devant le regard que je lui lançais. Je suis presque sûr d’avoir dit maintenant : j’espère que vous êtes plus intelligent que ça.". Même si l’infirmière a retenu cette histoire pour le manque de clairvoyance du papa, cette réflexion reste grave lorsque l’on sait que le point du mari est une mutilation génitale pratiquée à l’insu des femmes.

2. "J’ai eu une patiente qui faisait une hémorragie, et son mari n’arrêtait pas de dire avec joie : "Oh wow, c’est comme dans Chicago Med" ", explique une professionnelle de la santé qui essayait de se maîtriser pour ne pas lui dire de se taire, "il n’a pas réalisé qu’il s’agissait vraiment d’une urgence, mais elle a perdu 2 litres de sang avant que nous ne parvenions à maîtriser la situation. Je ne sais pas ce qu’il pensait qu’il se passait avec cinq infirmières, l’anesthésie et plusieurs gynécologues obstétriciens dans la pièce."

3. "Un code bleu a été demandé en salle d’accouchement – très inhabituel, je m’attendais donc à quelque chose de vraiment horrible. Il a été appelé pour un nouveau papa qui s’est évanoui après avoir consommé de l’héroïne dans les toilettes de la salle d’attente".

4. Une sage-femme qui travaillait dans les soins intensifs néonatals a vu un papa s’endormir à côté de son bébé et ne jamais se réveiller alors qu’une série d’importants soins étaient donnés au bébé : "Il y avait environ 6 membres du personnel dans la chambre à un moment donné. Le père n’a même pas bougé, même s’il était littéralement à quelques centimètres du chaos. J’ai essayé de le réveiller, il m’a répondu en grognant et s’est immédiatement rendormi. Lorsqu’il s’est réveillé quatre heures plus tard, il m’a demandé à quoi servaient tous ces tubes, fils et machines".

5. "J’ai aussi eu un père qui a fait la sieste pendant que sa femme perdait 2 litres de sang et devait être emmenée d’urgence au bloc opératoire pour un éventuel curetage. Et quand nous sommes revenus, sa première question a été : "Est-ce que je peux avoir une autre couverture ?"

Lors de ces échanges, beaucoup de professionnels de la santé expliquent ne plus laisser passer ce genre de comportement en essayant d’impliquer un maximum le papa ou en le faisant carrément sortir de la salle.