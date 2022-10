Halloween zéro déchet, est-ce possible ?

On garde nos bonnes vielles citrouilles découpées et éclairées à l’aide d’une bougie, c’est du fait maison et cela ne génère pas de déchet.

Une astuce bien effrayante et facile à réaliser est la trace de mains ensanglantée sur la fenêtre. On trempe sa main dans de la colle liquide, que l’on dépose ensuite sur la fenêtre. Vous la trempez ensuite dans du colorant alimentaire rouge et vous la redéposez sur la trace de colle.

Cette année, fini les toiles d’araignées achetées toutes emballées, on les fabrique avec de la ficelle.

Au chapitre des bricolages un peu immondes, placez un reste de chou-fleur dans un bocal rempli d’eau avec du colorant vert. Placez-le devant votre porte, effet garantit. Même votre facteur ne vous déposera plus votre courrier !

Il ne vous reste plus qu’à réaliser des guirlandes chauves-souris en cartons, et là encore c’est très facile avec du papier, du carton et de la ficelle vous obtenez des décorations sympas et puis c’est tellement plus marrant de les fabriquer avec vos enfants que d’aller juste les acheter en magasins.