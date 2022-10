Halloween : top 10 des meilleurs films de zombies, à travers les époques et les styles

En 1968, "La Nuit des morts-vivants" de George Romero fait entrer le genre cinématographique dans le registre du film d’horreur. Les zombies n’ont en effet plus grand-chose en commun avec la culture vaudoue. Ils deviennent des morts-vivants plus ou moins décomposés et indépendants. Mais surtout… ils sont avides de chair humaine et n’hésitent pas à envahir des territoires et à attaquer pour "transmettre" leur malédiction !

Dix ans plus tard, Romero remet le couvert avec "Zombie, le crépuscule des morts vivants" (1978), le deuxième film de sa longue "Saga des zombies" qui comptera six films au total. Régulièrement cité parmi les meilleurs films de zombie de tous les temps, ce second volet inscrit définitivement le personnage du zombie dans la culture populaire. Le célèbre clip "Thriller" de Mikael Jackson, sorti en 1982, en témoigne.