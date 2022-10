Halloween : spéciale musiques de films d’horreur dans Classic 21 Metal

Ce vendredi soir dans Classic 21 Metal, Cyril Wilfart et Marie-Amélie Mastin vous proposent d’investiguer les liens entre les films de genre et la musique metal.

Les deux domaines artistiques se croisent, s’entrecroisent, certains musiciens devenant acteurs le temps d’un film ou prêtant leur talent d’écriture pour signer l’une ou l’autre bande-son.

A quelques jours d’Halloween, il sera question dès 22h de films comme Lords of Chaos, The Crow, Texas Chainsaw Massacre, Shocker, Studio 666 (des Foo Fighters sous le nom de Dream Widow), Zombieland, la Maison de Cire, ou même Ace Ventura et sa célèbre performance de " Hammer Smashed face " de Cannibal Corpse.

Côté musique, vous irez de Rob Zombie (évidemment) à Venom, en passant par Alice Cooper, Dee Snider, Ice T, Ozzy Osbourne, Rammstein, Kiss et tant d’autres !

A vendredi !