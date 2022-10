Halloween, regardez c’est une horreur !

Voilà comment démarre le fameux "Halloween" en VO, "La nuit des masques" en VF, réalisé par le grand John Carpenter, un classique du genre sorti en 1978. Quand j’écris classique du genre, je pense à ce genre lié aux films d’horreur, le Slasher movie. Le mot slasher vient du verbe anglais to slash qui signifie taillader ! Le Slasher movie met donc en scène une personne (généralement un homme) qui tue ou blesse des gens (généralement des femmes) en utilisant un couteau, une arme blanche. Notez aussi que dans ce genre, le tueur est aussi masqué, puissant et (quasi) inarrêtable (enfin généralement). La preuve, la saga "Halloween" compte 11 films dont le dernier, "Halloween ends", vient tout juste de sortir en salles (le 12 octobre dernier). Rajoutez encore à cela un remake et sa suite proposés par Rob Zombie (ça ne s’invente pas) en 2007 et 2009. Oui, vous avez bien compté, au total, il y a 13 "Halloween", un nombre porte-bonheur ou malheur…