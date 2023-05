"Halloween" : le célèbre film adapté en jeu de société

Un jeu de société adapté du film de John Carpenter, "Halloween : La Nuit des masques" a été produit par Trick or Treat Studios.

La franchise Halloween, qui totalise 13 films, débute en 1978 avec "Halloween : La Nuit des masques" de John Carpenter. Il s’agit du film qui a propulsé la carrière de Jamie Lee Curtis, alors âgée de 20 ans.

L’histoire du premier volet de la franchise est centrée sur Michael Myers, patient d’un hôpital psychiatrique depuis 15 ans, enfermé pour avoir tué sa petite sœur le soir d’Halloween. Âgé de 21 ans, il réussit à s’évader et retourne dans sa ville. Son psychiatre, le docteur Loomis, part à sa poursuite. Vêtu d’un masque blanc et armé d’un couteau, Myers sème la terreur dehors et croise la route d’une jeune baby-sitter, Laurie Strode.

Le film de Carpenter, qui a rencontré un énorme succès à sortie aux Etats-Unis, a été adapté en jeu de société produit par Trick or Treat Studios et a été conçu par Emerson Matsuuchi et Nathan Thomas Milliner. À l’heure actuelle, le jeu est disponible en pré-commande au prix de 59,95 $.