Quand Jenifer et Jean-Luc Fonck chantaient ensemble pour Halloween en 2002

Le 31 octobre, la fête d’Halloween bat son plein. L’occasion de se mettre dans l’ambiance des années 2002 dans l’émission Les Allumés.be, à la présentation Jean-Louis Lahaye avec comme invité vedette Jenifer qui venait de remporter la Star Academy.

Pour l’occasion, Jean-Luc Fonck a enfilé son plus beau costume de sorcier pour interpréter sa composition dans le style de La Salsa du Démon. "On va danser avec les morts, les revenants sont revenus, les fantômes sortent de l’ombre et les vivants de la rue. Et si les momies jouent aux cartes, c’est une nuit un peu étrange qui nous fait peur et qui dérange, on a les verrues qui démangent, c’est la nuit Halloween". Une archive de la télé d’avant que vous pouvez retrouver sur les archives de la Sonuma.

Ecoutez plutôt !