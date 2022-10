"Halloween": Jamie Lee Curtis n’a jamais été fan de ce genre de films !

Avec Halloween Ends, le tout dernier film de la saga qui sort en salles ce mercredi avec Tipik, Jamie Lee Curtis fait ses adieux au rôle de Laurie Strode qui l’a lancée en 1978 et qui a fait d’elle une véritable légende : la scream queen. "Dans 50 ans, on m’aura oubliée, mais les films resteront", dit-elle à la veille de la sortie de la conclusion à cette franchise qui aura duré plus de 44 ans.

Cette fois, c’est fini : après plus de quatre décennies à incarner Laurie Strode dans Halloween du maître de l’horreur et du frisson John Carpenter, Jamie Lee Curtis raccroche avec Halloween Ends, annoncé comme le tout dernier film de la série et qui la voit opposée une ultime fois au terrifiant tueur masqué Michael Myers.

Quatre ans après les événements du film Halloween Kills, Laurie vit avec sa petite-fille Allyson et finit d’écrire ses mémoires. Michael Myers n’a pas été revu depuis. Laurie, après avoir laissé le spectre de Michael déterminer et diriger sa réalité pendant des décennies, a décidé de se libérer de la peur et de la rage et d’embrasser la vie. Mais lorsqu’un jeune homme, Corey Cunningham, est accusé d’avoir tué un garçon qu’il gardait, cela déclenche une cascade de violence et de terreur qui obligera Laurie à affronter le mal qu’elle ne peut contrôler, une fois pour toutes. Prenant les choses en main, d’autres survivantes forment une foule de justiciers pour traquer Myers et mettre fin à son règne de terreur une fois pour toutes…

En tournée promo en Europe, Jamie Lee Curtis, 63 ans, la fille des stars Toni Curtis et Janet Leigh, a confié qu’elle n’avait regardé aucun des films d’Halloween, y compris le classique original de John Carpenter de 1978 qui a fait d’elle, à 19, ans, une icône des films de slasher et qui a immortalisé son cri de terreur faisant d’elle l’éternelle scream queen.

Interrogée sur le lien entre le premier Halloween et la naissance du genre slasher, elle a déclaré : "Je ne suis pas fan de ces films. Je n’en ai jamais vu. Aucun d’entre eux !"

Jamie Lee Curtis a joué dans six suites d’Halloween depuis l’original, dont Halloween II de 1981, Halloween H20 : 20 Years Later, Halloween Resurrection et la trilogie de redémarrage du réalisateur David Gordon Green, qui se termine cette semaine par Halloween Ends. Le dernier épisode annoncé d’une saga à succès… qui n’a peut-être pas dit son dernier mot…