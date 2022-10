Halloween Ends un film horifique de David Gordon Green avec Jamie Lee Curtis

À Haddonfield, petite ville de l’Illinois, cela fait maintenant quatre ans que le tueur masqué Michael Myers, qui sévissait à chaque fête d’Halloween, n’a plus fait parler de lui. Laurie Strode, bête noire et victime au premier chef du psychopathe, s’est attelée à la rédaction de ses mémoires pour mieux clore toutes ces années pourries par la peur et la colère. Dans cette nouvelle maison dans laquelle elle a emménagé avec sa petite fille Allyson, qui travaille comme infirmière dans l’hôpital voisin, elle peut enfin penser à l’avenir. Un avenir plus heureux, avec notamment l’idylle naissante entre sa petite fille et Corey Cunningham, un garçon qu’elle lui a présenté. Mais ce jeune homme, qui quelques années plus tôt a tué par accident un petit garçon dont il avait la garde un soir d’Halloween, ne s’est jamais relevé des accusations d’assassinat portées contre lui et dont il a pourtant été lavé…