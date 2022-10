Halloween au musée – 10 activités (terrifiantes) organisées pendant les vacances d’automne

Le Musée de la Mine et du Développement Durable du Bois-du-Luc vous invite à participer à une enquête géante. Le porion a en effet été retrouvé mort et compte tenu de l’insécurité ambiante, les mineurs menacent de faire grève. Mécontent du travail des policiers, le directeur a décidé de faire appel à des détectives privés pour résoudre ce crime odieux et apaiser les esprits. Pour aider le directeur à trouver le responsable de la mort du porion, le vendredi 28 octobre, l’asbl Gabos vous propose de mener l’enquête. À partir de 18h30, vous pourrez parcourir les recoins du Musée de la Mine et du Développement Durable pour interroger les différents témoins et tenter de découvrir qui parmi les cinq suspects est le coupable. En fin de soirée, lors du tribunal, vous assisterez à la désignation de l’infâme criminel et à la prononciation du verdict final. Des indices et vidéos de présentation des suspects sont déjà en ligne sur le site du musée pour ceux qui souhaitent prendre de l’avance !

Infos Pratiques :