Halloween à Walibi : réservations obligatoires et jauge maximale cette année pour éviter le chaos

Sans réservation, il ne sera donc pas possible d'entrer. Et cela vaudra aussi pour les titulaires d’abonnement ou ceux qui possèdent un ticket non daté.

"Il est obligatoire de réserver en ligne avant sa visite car aucun ticket ne pourra être acheté sur place, confirme Astrid Jacobs, responsable des relations publiques de Walibi. C’est vraiment important également de choisir soit l’option familiale, soit l’expérience nocturne. Et une fois la date de visite choisie, il ne sera plus possible de la modifier. Donc vous accédez au parc de son ouverture à sa fermeture selon l’horaire du jour que vous avez choisi."

"Sans tickets, les visiteurs seront refoulés, même en amont, ajoute Anne Masson. Et ce n’est pas la peine de se jeter dans la gueule du loup. Je sais que certains visiteurs, par manque d’informations ou par une attitude un peu téméraire, voudront forcer cette règle, mais ce sera un non catégorique. Le parc n’accueillera pas plus que la limite qu’il s’est fixée, qui est raisonnable et gérable."