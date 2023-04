Halle Berry nue sur Instagram : elle assume et répond à un troll

Dans une interview accordée au magazine AARP en janvier 2022, la mère de deux enfants parlait de l’acceptation de son corps : "Nous allons tous vieillir. Notre peau va se ratatiner et notre apparence va changer. Je vois mon visage et mon corps changer, mais je n’ai jamais mis tous mes œufs dans le même panier. J’ai toujours su que la beauté était plus profonde que le corps physique dans lequel on se promène". Selon elle, " la société devrait considérer les femmes comme des joyaux à mesure qu’elles prennent de l’âge, car plus les femmes vieillissent, plus elles sont formidables".

Une photo repostée sur Twitter par un troll, comprenez un hater, qui a visiblement désapprouvé le cliché.

"Imaginez que vous ayez la cinquantaine, que vous postiez encore des nudes pour attirer l’attention alors que vous êtes en ménopause et que vous devriez être en train de vous détendre avec vos petits-enfants. Vieillir dans la dignité n’existe plus", a écrit l’internaute.

Ce à quoi Halle Berry a répondu : "Saviez-vous que le cœur d’une crevette se trouve dans sa tête ?".