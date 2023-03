Halle Bailey (La Petite Sirène) dévoile avec émotion la poupée Ariel métisse

C’est en mai que sortira le très attendu remake en live action de "La Petite Sirène". Les studios Disney n’ont pas attendu la sortie du film pour s’attaquer au merchandising : une poupée à l’effigie de cette nouvelle Ariel a déjà été dévoilée. Mais cette fois-ci le produit dérivé a une dimension symbolique bien plus forte puisqu’il s’agit d’un jouet représentant cette Petite Sirène à la peau foncée dont les premières images diffusées en septembre 2022 avaient soulevé un flot de commentaires racistes.

L’actrice Halle Bailey qui incarne Ariel a elle-même présenté la poupée dans une vidéo Instagram, au bord des larmes : "C’est la nouvelle poupée. J'ai du mal à respirer parce que cela signifie tellement pour moi. En avoir une qui me ressemble et qui est mon personnage préféré de Disney est très surréaliste."

Son émotion et sa joie sont, on le devine, accru par la portée de cette figurine représentant une héroïne métisse.

On s'en souvient, l’actrice et chanteuse avait été très émue en découvrant les réactions de petites filles noires devant le premier teaser du film. Ces réactions rappelaient combien la question de la représentation était cruciale et à quel point il était primordial d’offrir des modèles d’identification aussi riches et variés que le sont nos sociétés.

Au-delà de la portée symbolique, Halle Bailey s’émerveille de la ressemblance entre sa version miniature et elle : "Elle a même mon point de beauté !" s’exclame-t-elle en montrant le front de la sirène. Ravie, elle conclut : "Je suis juste abasourdie, donc je ne sais pas trop quoi en faire, mais je vais voler [la poupée] et la ramener à la maison et la cacher pour toujours."