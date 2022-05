Coup d’envoi du chantier de pôle sportif à Jodoigne, un ambitieux projet pour l’est du Brabant wallon

Montant global de l’investissement? Environ 22 millions d’euros. La Région wallonne a débloqué 2,5 millions pour le hall et 3,5 millions pour la piscine. La Province du Brabant wallon a été encore plus généreuse en accordant 4 millions pour le hall et 3,5 millions pour la piscine. Jodoigne payera le solde. Le caractère "supra-communal" du projet a été décisif pour l’octroi des subsides.

"On voit qu’il y a vraiment une vision à long terme du développement sportif, explique Adrien Dolimont, le ministre wallon en charge des infrastructures sportives. Le fait d’avoir réservé ici douze hectares pour le sport, c’est magnifique. Et on sait que quand on développe une infrastructure de qualité, ça attire inévitablement l’ensemble des communes voisines."

"C’est la dimension qui nous paraît la plus importante au niveau provincial, ajoute Marco Bastin, député provincial responsable des sports. Il y a une carence en hall sportif dans cette partie de la province. Le domaine sportif qu’on fait ici ne va pas uniquement servir à Jodoigne, il va servir à l’ensemble de l’est du Brabant wallon bien entendu."