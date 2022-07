Halep, ex-numéro 1 mondiale, rend hommage à Flipkens : "C’est une championne, j’ai appris beaucoup d’elle"

Simona Halep (WTA 18) était très heureuse d’avoir réussi à se qualifier pour le troisième tour, jeudi soir à Wimbledon, au détriment de Kirsten Flipkens (WTA 190). La Roumaine, 30 ans, lauréate en 2019 sur le gazon londonien, avait en effet dû batailler ferme contre la petite Campinoise, 36 ans, pour s’imposer 7-5, 6-4 après avoir été menée 2-5 dans le premier set et 1-4 dans le second.

"Ce fut un match très difficile", a-t-elle confié après sa qualification. "Ce n’est jamais évident de jouer contre elle. Je l’ai affrontée à plusieurs reprises et elle varie toujours le rythme. Je savoure donc cette victoire et je vais me préparer pour le match suivant" a ajouté l’ancienne N.1 mondiale, qui affrontera la Polonaise Magdalena Frech (WTA 94) au troisième tour.

Simona Halep tenait surtout à rendre hommage à Kirsten Flipkens, pour qui Wimbledon représentait le dernier tournoi en simple de sa carrière. La Roumaine l’a d’ailleurs longtemps enlacée au filet après la balle de match avant de lui laisser prendre possession du court et recevoir l’ovation du public.

"Mon match ne compte pas aujourd’hui, tout tourne autour d’elle" a-t-elle expliqué. "Je suis très heureuse d’avoir pu jouer contre elle lors de son dernier match. Nous avions déjà évoqué ce moment à Dubaï et là, c’est doublement plus émouvant. C’est une championne et j’ai appris beaucoup de choses d’elle. Nous nous sommes rencontrées si souvent. Je tremblais d’ailleurs avant ce match, mon coach pourra vous le confirmer, car elle casse le rythme et joue de manière extraordinaire. Elle n’abandonne jamais. Je veux vraiment te féliciter pour l’ensemble de ta carrière. Tu nous manqueras. Bonne chance pour le futur."