Halaqat : les artistes féminines du monde arabe à l’honneur

Du cinéma mais pas que ! Plusieurs artistes présenteront leurs œuvres, à l’instar de Soukaina Joual qui performera, le 18 novembre, The Moroccan Sheikha Soukaina en interrogeant les notions de sorcellerie, de superstition, de pratiques traditionnelles et de regards posés par les médias sur les femmes.

La pièce sera suivie d’un débat modéré par Safia Kessas en compagnie des artistes du festival Soukaina Joual, Oussama Tabti, Nedjma Hadj Benchelabi et Nadia Cherif. Le cœur de la discussion : les relations culturelles entre l’Europe et le monde, et les influences de la migration sur les nouveaux récits et sur l’expression artistique.

Concernant le panorama cinématographique, il sera consacré à différentes générations de réalisatrices du monde arabe. "L’idée c’est vraiment de donner plus la parole aux femmes et de mettre en avant la manière dont elles voient leur région", éclaire Dounya Hallaq, assistante de projet Halaqat pour le Goethe Institut. Au programme notamment, un femmage à Dalila Ennadre et un focus sur le cinéma algérien avec Ali au pays des merveilles par Djouhra Abouda et Leur Algérie de Lina Soualem.

Mais aussi les projections de Happily Ever After, additionné d’un Q&A avec la réalisatrice Nada Riyadh, de Return to the Land of Wonders, suivi d’une rencontre avec la réalisatrice Maysoon Pachachi et de The Day I Lost My Shadow, également prolongé d’un échange avec la réalisatrice Soudade Kaadan.