Hakuna matata au Kenya: les jeunes pousses sont là

Le Kenya est un endroit qui a toujours fasciné Valentin depuis son retour d'Afrique en 2007. Son rêve était de revenir sur ce continent pour travailler dans la conservation des grands parcs, une grande aventure à la "Out of Africa". Ses impressions initiales en découvrant le pays ne furent pas exactement comme il s'y attendait, mais au fil du temps, il a découvert la beauté de la nature brute, la vie sauvage, et la coexistence entre la nature sauvage et le monde moderne.

Pour Valentin, l'une des principales différences entre le Kenya et la Belgique réside dans la perception du temps. Au Kenya, le temps est vécu de manière plus flexible, avec des expressions comme "Hakuna matata" (il n'y a pas de problèmes) et "Pole pole" (petit à petit) qui illustrent cette approche plus détendue de la vie. Il remarque également l'énergie et le potentiel de développement du Kenya, tandis que la Belgique semble s'être installée dans une routine plus stable.