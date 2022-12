Hakimi VS Mbappé : une bromance à mettre au placard pendant 90 minutes

Kylian Mbappé et Achraf Hakimi sont des potes en clubs et en dehors du foot. Ce mercredi, ils devront s’affronter pour une place en finale de la Coupe du monde. Si l’amitié est là, il faudra la mettre de côté le temps d’un match.

Ils ne sont pas légion les joueurs qui peuvent arrêter Kylian Mbappé dans cette Coupe du monde. Si Kyle Walker a presque rempli sa mission en quart de finale du mondial malgré la défaite de l’Angleterre face à la France, un nouvel obstacle se dresse devant le prodige de Bondy.

Cette fois, c’est l’un de ses meilleurs amis, mais aussi son équipier en club et l’un des meilleurs back droit au monde actuellement. Achraf Hakimi – Kylian Mbappé, c’est sans doute l’un des duels les plus alléchants de cette demi-finale entre la France et le Maroc. Et depuis dimanche, le duel est lancé, puisque le Marocain attend avec impatience le duel entre les deux joueurs. Car pour la première fois depuis qu’ils sont amis, les deux Parisiens seront adversaires le temps d’une soirée.