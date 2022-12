Haïti : plus de 1400 morts dans les violences cette année, selon l'ONU

Plus de 1400 personnes ont été tuées et plus de 1000 ont été enlevées par des gangs cette année en Haïti, a indiqué l'ONU vendredi. Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, en a appelé "au courage politique" et à la "responsabilité", au niveau national et international, pour lutter contre "l'impunité endémique" dans l'île.

"Depuis le début de cette année, un nombre effarant de 1448 personnes ont été tuées, 1145 blessées et 1005 kidnappées par les gangs", a-t-il indiqué.

C'est un pays où des gangs armés, qui seraient soutenus par les élites économiques et politiques, contrôlent plus de 60% de la capitale

Haïti est englué depuis des années dans une profonde crise économique, sécuritaire, et politique. L'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021 a profondément aggravé la situation, avec une emprise de plus en plus forte des gangs.

"C'est un pays où des gangs armés, qui seraient soutenus par les élites économiques et politiques, contrôlent plus de 60% de la capitale, où quelque 4,7 millions de personnes sont confrontées à une faim aiguë", a déclaré Volker Türk.