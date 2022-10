Haïti : Médecins Sans Frontières alerte sur le risque d'une catastrophe sanitaire

La situation sanitaire et humanitaire dans la capitale haïtienne Port-au-Prince est dramatique, alerte vendredi l'organisation Médecins Sans Frontières (MSF) dans un communiqué. Elle dénonce une paralysie des services de soins de santé, un accès aux soins difficile et déplore la résurgence du choléra, alors que la maladie n'avait pas refait surface depuis plus de trois ans dans le pays caribéen.

"Depuis plusieurs jours, la grande majorité des hôpitaux qui dépendent de groupes électrogènes nécessitant du carburant pour fonctionner, sont contraints de réduire leurs services, et risquent de fermer leurs portes à cause des pénuries", rapporte MSF. L'organisation fait également face à cette situation et indique qu'elle ne pourra pas faire fonctionner ses structures médicales au-delà de quelques semaines si elle n'a pas accès à du carburant.

L'accès aux soins est un défi constant dans la capitale haïtienne selon Médecins Sans Frontières, et il est souvent très compliqué de se rendre dans une structure de santé adaptée à ses besoins. MSF est quotidiennement confrontée à ce problème dans ses activités de routine, que ce soit pour la prise en charge des patients traumatiques, des brûlés, des urgences vitales ou des survivantes de violence sexuelle, pointe l'organisation.

La réapparition du choléra, officiellement confirmée le 2 octobre, inquiète également les équipes de Médecins Sans Frontières. L'organisation reçoit une centaine de patients suspects tous les jours depuis la semaine dernière au sein de ses centres de traitement. "L'eau insalubre est l'un des principaux vecteurs de propagation du choléra. Sans eau potable, traitement et une bonne gestion des déchets le risque d'une flambée de la maladie est très important et il faut y procéder de toute urgence", avertit le coordinateur médical chez MSF en Haïti, Auguste Ngantsélé.