Haïti : la "terrifiante" violence des gangs

Maria Isabel Salvador, qui vient de prendre ses fonctions, a insisté mercredi sur la situation des enfants également pris pour cible.

"Les enfants sont parmi les victimes des crimes les plus haineux, y compris meurtres, enlèvements et viols", a-t-elle dénoncé, évoquant des enfants frappés par des tirs dans des salles de classe et d'autres enlevés devant les écoles.

Dans ce contexte, elle a répété l'appel relayé depuis des mois par Antonio Guterres d'envoyer une force armée spécialisée internationale pour aider la police à rétablir l'ordre.

"Le temps presse. Et le peuple haïtien mérite votre action urgente" pour stopper "le cercle vicieux de la violence et des crises politique, sociale et économique", a-t-elle plaidé.

Antonio Guterres avait relayé en octobre un appel à l'aide du Premier ministre Ariel Henry, demandant au Conseil de sécurité d'envoyer cette force. Mais sans résultat depuis: si quelques pays ont indiqué être prêts à y participer, aucun ne semble vouloir en prendre la tête.