Haïti à travers sa diaspora - Le regard du peintre Kévens Prévaris : "Il y a ce que l’on voit et puis tout le reste"

En classe terminale, l'artiste quitte sa ville pour s’installer au Cap-Haitien, ci-devant, Cap Français sous la période coloniale française.

En 2000, il rentre à Port-au-Prince, la capitale d’Haïti pour intégrer l’unique école d’art du pays à l’époque, l’Ecole nationale des Arts (ENARTS). Kévens Prévaris et d’autres étudiants de l’ENARTS se sont donnés la liberté de voir plus loin que ce que les grandes périodes (la peinture naïve, l'école de la beauté et le mouvement saint-soleil) de la peinture haïtienne proposaient.

"Kévens a contribué à la création du mouvement Loray qui est une liberté d'expression artistique qui se manifeste dans les formes et les couleurs. À leur première exposition, ces jeunes ont provoqué un choc chez le spectateur habitué à ce qui se faisait avant", explique Joseph Jean Sony, Docteur en philosophie et ami de longue date de Kévens Prévaris. Celui-ci a développé son propre style à travers le mouvement Loray et son œuvre a évolué au cours du temps.