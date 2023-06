Haïti à travers sa diaspora – Ketly Astier : "Ce pays est unique par son histoire"

En décembre 2009, Ketly Astier et sa famille quittent l’Europe pour se rendre en Haïti. C’était pour elle un devoir de faire connaître son pays à ses enfants belgo-grecs. "Il y avait un déséquilibre dans leur identité car ils connaissaient le pays de leur père mais ne pouvaient pas s’identifier à celui de leur mère", raconte la diplômée en droit de l’Université de Liège.

Sur place, Ketly Astier redécouvre sa terre tropicale laissée depuis plus de 30 ans, et vit une expérience inoubliable. "Il y avait encore la MINUSTAH dans le pays (la Mission des Nations Unies pour la stabilisation à Haïti, ndlr). J’ai passé les meilleures vacances de toute ma vie. Nous sommes allés sur des plages paradisiaques, nous avons mangé de délicieux mets haïtiens et les enfants ont pu sortir seuls sans aucune crainte."

Ketly aurait souhaité prolonger l’aventure sur cette île qu’elle trouve "très envoûtante" mais elle retourne en Europe le 10 janvier 2010. Deux jours plus tard, elle apprend aux infos qu’un violent séisme a secoué Haïti et a détruit plusieurs infrastructures importantes. Le bilan officiel fera état de plus de 200.000 morts et des centaines milliers de blessés.