Haïti à travers sa diaspora -Gaëlle Gracien : "Les crises en Haïti affectent la diaspora autant que les locaux"

Haïti est le pays le plus pauvre de l’Amérique latine et des Caraïbes selon la Banque mondiale. Le pays est aujourd’hui aucun élu est traversé par plusieurs crises comme l’insécurité alimentaire, l’inflation et les violences des gangs. En automne 2022, Ariel Henry, le Premier ministre haïtien avait dans un discours formuler une demande d’intervention étrangère dans le pays. Aux dernières nouvelles, les autorités canadiennes et dominicaines coopèrent en "pour aider à résoudre la crise actuelle en Haïti". Selon Gaëlle Gracien, la solution aux problèmes en Haïti doit sortir des Haïtiens. "Il faut observer comment les Haïtiens sont traités dans les pays qui nous proposent leur aide. Si tu n’as pas de respect pour moi lorsque je suis chez toi, sauras-tu capable de me respecter lorsque tu seras chez moi", s’interroge-t-elle.

Le dernier voyage de Gaëlle Gracien remonte à 2019. "Je me suis rendu en Haïti alors que la situation était déjà compliquée. Comme l’a dit Maurice Sixto dans 'Depestre', 'Quand on a envie de voir Haïti, il n’y a pas de substitut'. Quelle que soit la situation politique ou sécuritaire, rien ne peut remplacer le gout de ce pays."