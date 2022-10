Haïti à nouveau plongé dans le chaos : le terminal pétrolier le plus important du pays bloqué

Le pays en pleine crise humanitaire et sécuritaire s’enfonce dans la violence. Le conseil de sécurité de l’ONU a débattu lundi de la situation sur l’île ainsi que sur l’envoi possible d’une force internationale sur place, mais cela n’a pas fait l’unanimité et la population ne semble pas vouloir d’une intervention étrangère. Un citoyen s’indigne et renonce à cette aide étrangère et accuse le Canada et l’Amérique de vendre des armes dans les quartiers défavorisés : "Non aux Canadiens, non aux Américains ! Vous êtes des monstres, vous n’avez pas de solution."

​​​​​La situation étant dramatique, un volet de sanction pourrait être imposé aux chefs de Gang et particulièrement à Jimmy Cherizier l’un des chefs mafieux les plus influents, surnommé barbecue. De plus, à l’insécurité s’ajoute la maladie. Suite à cette pénurie d’essence et d’eau le choléra a fait son retour dans les rues d’Haïti. On compte déjà 22 mots et 560 cas suspects, une situation qui nécessite une aide d’urgence.