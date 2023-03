Haïti : 531 personnes tuées depuis janvier, selon l'ONU

Selon l'ONU, les gangs utilisent également les violences sexuelles comme arme pour terroriser, soumettre et punir la population, ainsi que pour extorquer des rançons aux familles des victimes. Marta Hurtado a indiqué que des élèves et leurs enseignants sont parfois touchés par des balles perdues, tandis qu'un nombre croissants d'élèves, et leurs parents, sont enlevés à proximité des écoles. En conséquence, de plus en plus d'écoles ferment, laissant les jeunes à la merci des gangs qui les recrutent de force, a indiqué la porte-parole du Haut-Commissariat.

Ces violences poussent les habitants à fuir leur domicile. L'ONU estime qu'à la mi-mars, au moins 160.000 personnes étaient ainsi déplacées à l'intérieur du pays et se trouvaient dans une situation précaire, hébergées par des amis ou des proches. Un quart des personnes déplacées vivent dans des campements de fortune.