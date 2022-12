“Hair” : réadaptation d’une comédie musicale populaire par Milos Forman

La carrière de Milos Forman est indubitablement passionnante. Récompensé aux Oscar avec “Vol au-dessus d’un nid de coucou” et “Amadeus”, le réalisateur américain d’origine tchécoslovaque s’est imposé comme un des metteurs en scène les plus remarquables par la richesse de sa filmographie ainsi que sa diversité. Il est donc intéressant de voir qu’il a réalisé entre ses deux Oscar une réadaptation de la comédie musicale “Hair”. L’histoire a lieu en 1967 et suit Claude Hooper Bukowski. Ce dernier quitte la ferme de son père en Oklahoma pour découvrir New York et ses monuments avant de partir au Vietnam. Il rencontre à Central Park un groupe de hippies avec qui il va devenir ami. Il est alors initié à ce nouveau monde où la jeunesse s’oppose aux obligations d’une société qui les délaisse.