Hainaut : plusieurs communes reçoivent un coup de pouce pour l’installation de bornes de recharge électriques

Hasard ou coïncidence ? Hier soir, l’Union Européenne a trouvé un accord concernant l’interdiction de vente de véhicules neufs thermiques dès 2035. Exit progressivement, donc, l’essence et le diesel. L’alternative la plus évidente, en 2022, c’est la voiture électrique, bien que cette annonce survienne à l’heure où le prix du kW/h n’a jamais été aussi haut. Qu’en sera-t-il en 2035 ? Une autre solution existera-t-elle ? L’avenir le dira. L’enjeu, aujourd’hui, il est de rendre possible la circulation électrique. Et cela passe par une multiplication urgente des bornes publiques de rechargement.

Et ce matin, la Province du Hainaut faisait part de son plan PEP’S, Plan pour les Energies Positives, dans le cadre duquel elle va octroyer quelque 180.000 euros à 11 communes, soit 16.000 euros par commune pour le déploiement de bornes de recharges pour les véhicules électriques. Après un appel à candidature et une étude des dossiers, le Collège Provincial a validé l’octroi de ces subventions aux communes de Dour, Gerpinnes, Les Honnelles, Charleroi, Les Bons Villers, Mons, Pont-à-Celles, Quaregnon, Saint-Ghislain, Seneffe et Soignies.

La Province, elle-même, équipera ses propres sites de bornes pour un budget de 86.000 euros.

Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre du programme POLLEC – Politique Locale Energie Climat – de la Région Wallonne pour lequel la Province assure un rôle de coordinateur territorial. L’objectif de POLLEC est de favoriser la diminution à court, moyen et long termes des émissions de CO².