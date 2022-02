Hainaut: nos bons plans pour traverser la tempête sans encombre

Rentrez vos chaises de jardin, vos pots de fleurs et vos trampolines. C'est le conseil à retenir en ce vendredi, jour de passage de la tempête Eunice près de chez nous.

Eunice, le nom d'une nymphe pour qualifier une tempête qui a déjà fait 5 morts en Europe. L'IRM annonce des vents de 90 à 120 kms/h sur le Hainaut. Jusqu'à 150 à la côte (n'oublions pas que nous sommes proches de la Flandre occidentale). Eunice pourrait être la tempête la plus puissante de ces 30 dernières années, en Belgique.

Comment éviter les dégâts?

Le premeier conseil pur éviter les dommages, c'est de rester à distance des arbres. Evitez de vous y abriter, mais aussi de traverser un bois en voiture par exemple. Restez sur les routes principales.

A la maison, fermez les portes, évidemment; les fenêtres. Ne laissez pas de store ou de volets à moitié ouverts pour éviter la prise au vent. Si des fils électriques sont au sol, surtout ne les touchez pas. Rentrez vos animaux domestiques. Beaucoup ont peur du vent.

Pas de balade au parc ce vendredi

Autre conseil, évitez les parcs et jardins publics. de toute façon, sur les conseils de l'iIRM, certaines communes ont déjà décidé de fermer des parcs, des jardins. A Ath, à Beloeil, à Bernissart. A Tournai, le jardin de la Reine est fermé depuis ce jeudi 16h. Les autorités recommandent d'éviter les parcs et jardins de toute façon, jusque samedi matin. Tournai a par ailleurs interdit les représentations d'un cirque sous chapiteau ce vendredi à la Plaine des Manoeuvres. Enfin, on conseille aussi de faire attention aux chantiers, aux grues et ce genre de choses.

Et les avions?

Eunice va amener des vents jusque 150 kms/h au littoral. KLM, la compagnie aérienne des Pays-Bas a déjà annulé toute une série de vols. Chez nous, pas d'annulations annoncées pour l'instant. Il faut dire que le vent sera un peu moins fort chez nous... mais cela reste à surveiller.

Conduite en voiture

Le mieux, avec Eunice, si vous le pouvez, c'est de rester à la maison. Evitez de prendre la voiture si ce n'est pas nécessaire: non seulement votre conduite peut être déstabilisée par des rafales, mais le vent peut aussi emporter avec lui des projectiles. Les autorités déconseillent les déplacements non essentiels ce vendredi après-midi.

Fin de l'alerte

Le plus gros de la tempête est attendu entre 14 et 18h ce vendredi, mais la vigilance est de mise jusque ce samedi à 9h. Attention, tout ça peut évoluer évidemment dans un sens comme dans l'autre.

1722 activé

Enfin, on rappelle que pour les urgences non vitales, le 1722 est activé (ou via internet: 1722.be). Le 112 reste évidemment le numéro à former quand une vie est en danger.