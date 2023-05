Hainaut : les monnaies locales en perte de vitesse mais toujours vivantes

Dans son commerce de Mont-sur-Marchienne, Géraldine accepte les Carol’or. Convaincue par le système dès son lancement en 2019, elle gère également un comptoir d’échange. Chez Géraldine, on peut échanger des euros en Carol’or. La baisse de régime, elle la constate au quotidien : "les paiements en monnaie locale se font rares. Je pense que les gens ne comprennent pas en quoi cela sert positivement l’activité du quartier. Beaucoup font attention à la consommation en circuit court et dans les commerces locaux. Mais dans la mesure où ils font cette démarche, ils ne comprennent pas pourquoi payer en Carol’or plutôt qu’en euros. Il y a un gros travail d’information à faire auprès des consommateurs. Mais cela, c’est l'"organe" Carol’or qui doit le faire. Nous, commerçants, on n’a pas le temps de l’expliquer individuellement à chaque client".

Et c’est là que le bât blesse. Car derrière les monnaies locales, il y a des collectifs de citoyens qui ont réfléchi, souvent pendant plusieurs années, ont élaboré, construit leur projet. Ensuite, ils ont monté la structure administrative nécessaire, une asbl. Ils ont pris leur bâton de pèlerin et convaincu des commerçants de jouer le jeu. Enfin, ils ont fait imprimer des billets et lancé une monnaie locale et citoyenne. Mais ces acteurs de la première heure sont tous des bénévoles. Tous ont des activités professionnelles. Et parmi ces motivés de la première heure aussi, il y a eu de l’essoufflement. Jean-Marie Verberght est un des créateurs du Carol’or : "le Carol’or s’est installé dans le paysage de Charleroi et de sa région. Alors aujourd’hui, c’est vrai qu’il tourne plus au ralenti. Tout simplement parce que nous nous appuyons sur une structure de bénévoles et que donc nous n’avons pas les moyens de toujours faire les choses avec la rapidité avec laquelle nous voudrions le faire. Ce qu’il faut effectivement, c’est continuer à le développer. Et ça, ce n’est pas simple parce que c’est un projet qui évolue tout le temps. Il faut aussi que les partenaires s’investissent. Il faut que nous puissions comprendre les besoins des partenaires parce que nous sommes dans une relation qui se construit au fil du temps. Et donc la structure elle-même du bénévolat fait que nous avons effectivement parfois une lenteur dans le développement. Si nous pouvions faire autrement, nous le ferions".

Le constat est globalement le même dans chacune des asbl qui soutient une monnaie locale. Avec une ampleur variable, la quantité des bénévoles a diminué. C’est à La Louvière que la situation est la plus inconfortable. Jérôme Meunier est toujours bénévole du côté du Lupi. Il espère du renfort : "avec les différentes crises qui s’enchaînent, on sent qu’il y a une énergie qui diminue au niveau de l’équipe. Donc là on aimerait pouvoir renouveler un petit peu tout ça. On est en train d’en discuter au sein de l’asbl pour voir comment on va procéder pour un petit peu rebooster le projet. On est une petite dizaine à se réunir régulièrement, mais dans les dix, il y en a que quelques-uns qui sont vraiment plus proactifs parce qu’ils ont plus le temps. Peut-être que d’autres personnes prendront le relais s’ils entendent cet appel".

Mais qu’ils soient d’Ath, de Tournai, de Mons, de Charleroi ou de La Louvière tous acteurs de la première heure continuent dur comme fer à croire en l’avenir des monnaies locales. Même si cela prendra le temps que cela prendra. Olivier Locreille, créateur du Solatoi, à Ath, résume le sentiment général : "elle est là, elle existe, elle poursuit son chemin qui est un chemin assez long et avec des progrès plutôt lents. Tant que ça marche, on continue. Bien sûr, on aimerait bien que ça se développe. On doit persévérer. On sait que ça sera long et on sait qu’on doit aussi aller stimuler le public. En Wallonie l’épi Lorrain, c’est onze ans d’existence. Et l’équipe a été entièrement renouvelée". Les Athois, eux, viennent de fêter les 5 ans du Solatoi en relançant les apéros du Solatoi qui avaient disparu avec le Covid. Elle multiplie aussi les activités avec le monde associatif pour faire connaître la monnaie locale.