Hainaut : la province ne pourra plus payer les zones de secours

La province de Hainaut tire le signal d’alarme : à partir 2025, il lui sera pratiquement impossible de financer les services incendie ou de secours, comme le veut la région wallonne.

En 2020, le gouvernement wallon a décidé de faire porter la charge financière des zones de secours par les provinces, afin de soulager les communes.

Mais avec l’explosion des dépenses, l’augmentation prévue de la quote-part des provinces et sans recette nouvelle, le financement des zones de secours est en danger.

Inquiétudes

C’est le message que veulent faire passer les autorités provinciales hennuyères. Avec l’indexation des salaires et l’explosion des prix de l’énergie, la situation va devenir intenable.

La province de Hainaut entend vendre la moitié de son patrimoine immobilier. Cela représente près d’un million de m² de bâtiments, mais de nombreux immeubles sont anciens et ce patrimoine comprend également… la cathédrale de Tournai, qu’il n’est bien sûr pas question de vendre mais dont la province de Hainaut doit assurer l’entretien très coûteux.

Par ailleurs, 200 agents provinciaux partant à la retraite ne seront pas remplacés. Soit une économie annuelle de 1,2 million. Les taxes n’augmentent pas, mais la province a engagé des procédures pour assurer une meilleure perception de l’impôt sur le patrimoine immobilier, en collaboration avec plusieurs communes. L’impôt cadastral devrait rapporter un peu plus

Le poids des zones de secours

En 2020, le gouvernement wallon décidait que les provinces devaient reprendre la charge financière des zones de secours qui pesaient sur les communes. Aux provinces de trouver les moyens.

Chaque année, la facture des zones de secours augmente. Dans 3 ans, cela sera impayable. Serge Hustache (PS), président du collège provincial.

"Aujourd’hui on assume toutes nos responsabilités. Les communes peuvent être rassurées. Mais ce que nous disons aussi, c’est qu’à partir de 2025, nous ne pourrons plus assumer le financement des zones de secours, parce que ce sera financièrement intenable."

De fait, sur un budget de 400 millions €, le financement des zones de secours pourrait monter à près de 100 millions €. En plus, le gouvernement fédéral n’assure pas non plus sa part de financement.

Toutefois puisque presque 80% des dépenses provinciales sont constituées de dépenses de personnel, l’emploi se retrouverait directement menacé.

La province de Hainaut représente plus de 4000 emplois directs, plus de 10.000 en comptant le personnel enseignant dont le salaire est pris en charge par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le budget provincial fonce bien vers un mur financier.

On risque toutefois d’attendre les élections de 2024 avant d’agir…