Hailey Bieber, icône beauté la plus populaire au monde en 2022.

Non contente d'être suivie par des dizaines de millions de personnes sur les réseaux sociaux, dont près de 50 millions sur Instagram, la jeune femme est également à l'origine d'une foule de tendances beauté qui ont explosé sur TikTok cette année, dont les "glazed donut nails", la "glazed donut skin" ou encore les "brownie glazed lips", qui lui ont valu critiques et polémiques. Peu importe, la star a fait parler d'elle... Et ce n'est pas sa présence dans le classement "Forbes 30 Under 30" de cette fin d'année qui devrait y changer quelque chose.

Le service de réservation de spa SpaSeekers* fait état d'une hausse de 421% des recherches de ses looks maquillage par rapport à l'année dernière tandis que les vidéos associées au hashtag "Hayley Bieber makeup" ont été vues 167 millions de fois sur TikTok.