Haie d’honneur, tifo géant : Jenni Hermoso accueillie comme une star pour son retour au Mexique

Jennifer Hermoso a retrouvé son club de Pachuca dans le championnat féminin mexicain. Et l’accueil réservé par ses équipières, ses adversaires et ses supporters a été impressionnant et chaleureux.



"Jenni" Hermoso a eu droit à une haie d’honneur constituée par les joueuses de Pachuca et des Pumas. Un immense tifo à son effigie a aussi été dressé dans la tribune. Un vrai accueil de star pour la N.10 de la Roja.



Elle a, bien sûr, été célébrée pour son titre de championne du monde. Mais elle a aussi pu ressentir l’affection et le soutien de ses collègues après l’affaire du "baiser forcé".



Les images du comportement scandaleux de Luis Rubiales pendant la cérémonie protocolaire ont fait le tour du monde. Hermoso a été catapultée sous les feux des projecteurs et érigé en symbole. La joueuse a porté plainte et le président de la fédération espagnol, acculé de toutes parts, a été contraint de faire un pas de côté.



Étonnante coïncidence, c’est pratiquement au moment où Hermoso était acclamée que Luis Rubiales a annoncé sa démission.



Sur le plan purement sportif, Pachuca s’est imposé 2-1 et Hermoso a disputé les quatre dernières minutes.