Haendel, dans l'atelier, esquisse d'un portrait

Selon Charles Burney, Haendel était impétueux, brutal et péremptoire dans ses attitudes et dans sa conversation, mais il était totalement dépourvu de méchanceté ou de malveillance. Il avait beaucoup d’esprit et un humour incroyable, une façon très originale et drôle de raconter des événements anodins. Haendel pouvait donner une impression générale de lourdeur et d’amertume, mais quand il souriait, c'était sa majesté le soleil émergeant d'un nuage noir.

Georg Friedrich HAENDEL - Sing unto God extrait de Judas macchabée. Les Agremens & le Chœur de chambre de Namur sous la direction de Leonardo Garcia Alarcon. Ambronay 024 .

Georg Friedrich HAENDEL - Des extraits du Concerto grosso op 6/6 en sol mineur . The Academy of St Martin-in-the-Fields. DECCA 4786883 .

Domenico SCARLATTI - Les Sonates en ut majeur K 132 et en ré mineur K 141 . Alexandre Tharaud. Virgin 6420160.

Georg Friedrich HAENDEL - L'Ouverture da Amadigi . Francesco Cera . TEM316030.

Georg Friedrich HAENDEL - "Ah ! mio cor! Schernito sei! " Extrait d'Alcina, HWV 34. Magdalena Kozena & Venice Baroque Orchestra sous la direction d'Andrea Marcon . Archiv Produktion 002894776547.

Georg Philipp TELEMANN - Le Quatuor en sol majeur TWV 43 :G2 extrait de "Tafelmusik " . L'Orchestre baroque de Fribourg sous la direction de Gottfried von der Goltz. HM 902042.

Georg Friedrich HAENDEL - La Suite n°3 en ré mineur . Murray Perahia . SK 62785.

Arcangelo CORELLI - Le Concerto n°12 en fa majeur. L'ensemble 415 sous la direction de Chiara Banchini et Jesper Christensen . HM 90140607.

Georg Friedrich HAENDEL - Son nato a lagrimar extrait de Giulio Cesare HWV 17 . Philippe Jarrousky, Nathalie Stutzmann & Orfeo 55. Warner 4623177.

Francesco GEMINIANI - Le Concerto en ré majeur H 115 . Café Zimmermann. Alpha 396 .

Georg Friedrich HAENDEL - Extrait de la Suite en fa majeur HWV 348. Concerto Köln . Berlin classics 16172 .

Georg Friedrich HAENDEL - Behold, I tell you a mystery & The trumpet shall sound extraits du Messie. Nathan Berg, James Ghigi, Gilles Rapin & les Arts florissants sous la direction de William Christie. HM 2901498.

Production et présentation : Axelle THIRY

Réalisation : Valentine GOURDANGE