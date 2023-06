Hadja Lahbib vaut-elle la chute d’un gouvernement ?

C’est la crise au gouvernement fédéral. La ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib n’a, à ce stade, plus le soutien des écologistes et des socialistes au sein du gouvernement.

Déchirée

Le constat est clair ce matin, la majorité est déchirée sur le sort de Hadja Lahbib. Pour les libéraux, l’affaire est close, elle a donné hier les détails de son action qui a conduit à délivrer des visas à une importante délégation iranienne à Bruxelles. Pour les autres partis de la coalition, la séance d’hier n’a rien réglé du tout. Vooruit en tête, Ecolo, Groen, le PS exige que Hadja Lahbib fasse au minimum un mea culpa, reconnaisse des fautes, voire s’excuse.

C’est ce qu’a fait le Premier ministre en mode service minimum. En une phrase il a sauvé sa tête hier : Les deux gouvernements Bruxelles et le gouvernement fédéral doivent arriver à la conclusion que cela aurait dû se passer autrement. Problème, le MR reste dans un discours où il reporte toute la faute sur le gouvernement Bruxellois. Rien hier dans l’intervention d’Hadja Lahbib n’a été dans un sens d’apaisement. Hier soir un kern consacré à la réforme fiscale a viré à la foire d’empoigne sur son cas et ce matin la situation est floue.

Motion contre motion

C’est au parlement que ça va se jouer et la partition n’est pas encore écrite. Il y a des motions de méfiance de l’opposition contre Hadja Lahbib de la N-VA et du VB. Il y a une motion pure et simple qui vise à clore la discussion mais elle n’est signée que par les seuls libéraux. La nature de cette motion, et son timing font l’objet d’âpres discussions. Comme dans le cas de Sarah Schlitz, la secrétaire d’Etat Ecolo qui à démission après l’histoire des logos, on se retrouve dans une situation de sursis probatoire. La ministre Hadja Lahbib a quelques jours pour convaincre ses partenaires, sinon ce sera la démission. Mais puisque le MR ne veut pas entendre parler de mea culpa ni de démission, on en vient à parler d’une question de gouvernement, c’est-à-dire d’une affaire qui pourrait théoriquement entraîner la chute du gouvernement.

Crise

On se rapproche du stade "Pacte de Marrakech" qui avait conduit à la chute de la Suédoise. La crise entre partenaires avait éclaté à l’automne avant les élections, ici on est au début de l’été. Le désaccord sur le pacte de Marrakech avait conduit la N-VA à quitter le gouvernement. Une situation qui n’avait, contre toute évidence démocratique, pas conduit à de nouvelles élections mais à un gouvernement minoritaire en affaire courante durant des mois.

On n’en est pas là encore, mais ça sent le sapin. D’un côté les socialistes et les écologistes ne veulent pas qu’Hadja Lahbib s’en sorte comme ça, et le MR veut qu’elle s’en sorte comme ça. Ce genre duel peut mal tourner ou aboutir à un accord. Le MR avait plié par exemple dans le duel autour du master en médecine de Mons.

Mensonge

Les discussions tournent beaucoup autour d’une jurisprudence du "mensonge devant le parlement" considéré comme une ligne rouge qui vaudrait démission. Problème, la définition du mensonge n’est pas univoque. Le mensonge par omission par exemple n’est pas considéré par tout le monde comme un motif de démission. A ce stade on peut parler de contradiction flagrante dans le chef de la ministre des affaires étrangères. Comme si Hadja Lahbib avait repris à son compte la phrase de Groucho Marx, “si vous n’aimez pas mon explication, j’en ai d’autres”.

Jeudi passé la ministre s’est présentée en candidate de son parti à Bruxelles, hier elle s’est présentée comme une ministre des affaires étrangère. Un jour elle n’a rien à voir avec les visas et elle condamne une visite indigne qui salit Bruxelles ; le lendemain elle assume les visas au nom du réalisme qui fait que nous devons continuer à parler même avec nos ennemis.

Mensonge ou pas, la contradiction produit à peu près les mêmes effets sur les parlementaires : il suscite la méfiance. La partition n’est pas écrite. Mais la tension autour d’Hadja Lahbib, ne peut être isolée de son contexte : l’ambiance de campagne permanente, l’irritation des partenaires de la Vivaldi par rapport au président du MR, les démissions récentes de Pascal Smet (Vooruit) et de Sarah Schlitz (Ecolo). Hier un mea culpa aurait suffi, mais à ce stade on ne voit pas quoi d’autre qu’une démission pourrait permettre à la Vivaldi de survivre.