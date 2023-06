Hadja Lahbib, une question de cohérence

Pascal Smet a donc démissionné à la suite de la visite de dignitaires iraniens et russes à Bruxelles. Mais la question reste entière : qui assume la responsabilité de leur présence sur le territoire belge ? Tous les regards se tournent vers Hadja Lahbib, ministre des Affaires étrangères.

Pas de faute ?

Sur le fond personne n’a encore pris ses responsabilités dans cette affaire. Le secrétaire d’Etat Bruxellois Pascal Smet a démissionné parce que son cabinet n’avait pas donné tous les mails au parlement vendredi, contrairement à sa promesse. Dans cet oubli, des mails montraient que son cabinet avait pris en charge une partie des nuitées des hôtes encombrants. Une décision qu’il n’a pas prise lui-même, et dont il n’était pas au courant dit-il, mais qu’il n’approuve pas. C’est parce qu’il s’est mis en porte à faux avec le parlement bruxellois, parce qu’il a senti aussi que la majorité n’était plus derrière lui, qu’il démissionne.

Mais sur la question de fond, Pascal Smet ne reconnaît pas de faute dans la présence sur le territoire de dignitaires Iraniens et Russes. Il explique qu’ils avaient leur place au sommet mondial des maires comme le souhaitait l’organisateur. Et puis, surtout, les visas ont été accordés par la ministre des affaires étrangères Hadja Lahbib. Une démission sans faute donc à écouter Pascal Smet.

Incohérence

Tous les regards se tournent vers Hadja Lahbib. A ce stade, la ministre des Affaires étrangères, n’assume pas non plus. Elle rejette toute responsabilité sur Pascal Smet. Elle axe sa défense sur deux axes très fragiles.

Le premier axe est institutionnel. Elle se drape le fédéralisme de coopération pour justifier le fait qu’elle ne pouvait s’opposer à la demande de la région. Or, la hiérarchie est claire. Les visas sont une compétence exclusive du fédéral. Prenons un exemple, imaginons que la Wallonie souhaite inviter une délégation de Corée du Nord à un salon de l’armement, il serait de la prérogative de la ministre des Affaires étrangères fédérale de délivrer des visas en fonction de son appréciation politique et diplomatique.

Cet axe de défense, manifestement contraire à la logique des institutions, affaiblit considérablement sa position.

Morale

Le deuxième axe de défense d’Hadja Lahbib est moral. Elle a mené une charge particulièrement lourde jeudi à la chambre. Elle a dénoncé une présence des Iraniens qui a sali l’image de la capitale. D’autres membres du MR ont particulièrement insisté sur cette dimension morale. En considérant qu’il serait indigne de recevoir ces Iraniens au vu la situation des droits humains sur place.

Or, si la situation des droits humains est à ce point un élément important pour la diplomatie belge, on comprend mal pourquoi la ministre est intervenue personnellement, et contre l’avis de son administration, pour accorder ces visas. Si l’invitation bruxelloise est considérée comme une faute politique par Hadja Lahbib et son parti le MR, on ne voit pas pourquoi l’acceptation des visas n’en serait pas une non plus.

Hadja Lahbib est désormais enfermée dans cette explication morale qui lui revient en pleine figure. La seule stratégie qui lui aurait permis de s’en sortir par le haut, à partir du moment où les visas ont été accordés, aurait été d’assumer. D’assumer sa décision et la justifier par la realpolitik. En diplomatie on parle avec ses adversaires, même avec ses ennemis. Elle aurait même pu expliquer qu’il était compliqué de refuser ces visas en pleine phase finale de libération d’Olivier Vandecasteele.

Mais la stratégie a été dictée visiblement par d’autres objectifs de basse politique : l’objectif d’affaiblir Pascal Smet et le gouvernement Bruxellois. Sur ce point c’est plutôt réussi, mais ses arguments se retournent contre elle aujourd’hui.

Démission ?

Hadja Lahbib va-t-elle démissionner ? Il y aurait une logique, mais cela reste peu probable. Elle constitue une pièce maîtresse de Georges-Louis Bouchez pour les élections à Bruxelles. Il ne la lâchera pas facilement. Mais Hadja Lahbib devra faire face à ses incohérences au parlement face à la N-VA qui a déjà poussé à la démission deux membres de la Vivaldi. Son sort dépendra aussi de l’attitude des partenaires du MR au fédéral, Ecolo, le PS et Vooruit en particulier.

Novice en politique, ses incohérences apparaissent désormais trop flagrantes pour éviter des dégâts politiques majeurs. A défaut de démission, elle risque de sortir de cette épreuve considérablement décrédibilisée et affaiblie. Le crédit apporté par la libération d’Olivier Vandecasteele semble déjà bien loin.