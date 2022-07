Hadja Lahbib plonge dans ses nouvelles fonctions de ministre des Affaires étrangères

Un petit air de rentrée en plein été pour la nouvelle ministre des Affaires étrangères. Après sa nomination surprise la semaine dernière, place au travail, avec déjà toute une série de rendez-vous importants.

Peu avant 8 heures, Hadja Lahbib débarque à vélo, au cabinet des Affaires étrangères. Pour elle ça ne change rien et finalement ça tombe à point : "A présent j’aurai moins de temps pour faire du sport ", dit-elle tout sourire et pleine d’énergie pour débuter cette journée très chargée. Au programme : réunion au MR, puis au Parlement, un comité ministériel restreint et une réunion européenne.

" Je peux être un coup médiatique, mais il faut le transformer en autre chose "

L’accueil de l’ancienne journaliste est positif au siège du Mouvement Réformateur, mais en réalité, un certain nombre de membres sont fâchés par cette nomination. Hadja Lahbib en est bien consciente. " C’est partout pareil quand on arrive de l’extérieur. C’est humain. Il faut me laisser le temps de faire ma place. Je peux être un coup médiatique, mais il faut le transformer en autre chose ".

Mais il faudra aussi convaincre en interne, pour celle qui déclare n’être ni de gauche ni de droite.

" Le plus dur est de mesurer ce que l’on peut et ne peut pas dire "