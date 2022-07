Hadja Lahbib, ministre des Affaires étrangères : "Ni de gauche ni de droite", mais "fondamentalement libre"

Une décision prise par le MR

La désignation de Hadja Lahbib est une décision du président du MR, Georges-Louis Bouchez, qu’il considère comme son "premier et unique choix", précisant que cela est "venu assez simplement, par les qualités qu’on lui connaît".

Le président du parti et la nouvelle ministre ne se sont pas étendus sur les contacts qu’ils ont eus avant que l’intéressée n’accepte la proposition. Georges Louis-Bouchez voulait transformer la "difficulté" posée par le départ de Sophie Wilmès en "opportunité".

La nouvelle ministre a assuré être la première surprise quand elle a été contactée par Bouchez : "Il y a des coups de fil qui vous font entrer dans une autre dimension, j’étais un peu sous le choc. Il s’en est suivi une longue conversation, sans tabou", explique l’ancienne présentatrice du JT de la RTBF.

"À cette proposition audacieuse, j’ai donc décidé de répondre par une autre audace : celle d’oser y aller." a déclaré Hadja Lahbib, avant d’ajouter : "Je serai donc la nouvelle ministre belge des Affaires étrangères, des Affaires européennes, du Commerce extérieur et des Institutions culturelles fédérales. Dès aujourd’hui, j’aurai l’honneur d’être le visage de la Belgique à l’étranger, je défendrai ses intérêts et les valeurs démocratiques qui sont les nôtres et les libertés fondamentales à un moment de notre histoire où elles sont plus que jamais en danger."

Si elle est novice en politique, la nouvelle ministre connaît bien les dossiers internationaux par son métier de journaliste, selon le président libéral. "Elle n’a peut-être pas d’expérience politique mais elle a une meilleure connaissance que certains de ses prédécesseurs quand ils sont arrivés à ce poste".