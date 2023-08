Hadja Lahbib ne rencontrera finalement pas le président azéri

Le président de l'Azerbaïdjan, Ilhal Aliyev, ne recevra pas la ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, a-t-on appris jeudi. Selon la presse locale, les autorités azéries n'ont pas apprécié les déclarations tenues mardi par la cheffe de la diplomatie en Arménie à propos du Haut-Karabakh.

S'exprimant à l'issue d'une rencontre avec son homologue arménien, Hadja Lahbib avait exprimé sa profonde préoccupation à propos de la situation humanitaire dans cette enclave en territoire azéri, peuplée en grande majorité d'Arméniens, depuis le blocus décrété par Bakou sur le corridor de Latchine qui relie le Haut-Karabakh à l'Arménie. Elle avait rappelé la position de l'Union européenne, qui demande à l'Azerbaïdjan de garantir la sécurité et la circulation dans ce corridor. "Il est du devoir de chaque État d'assurer le bien-être de sa population. Les droits et la sécurité de la population arménienne doivent être garantis. J'inviterai mon homologue azéri à œuvrer dans ce sens", avait-elle précisé, en évoquant la nécessité du "respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de chacun".

La ministre belge aurait dû être reçue ce jeudi, après son arrivée à Bakou, par le président Aliyev pour un échange de vues. Selon le site d'information azéri "Trend", citant des sources bien informées, celui-ci a annulé cette rencontre en raison d'une "position pro-arménienne et des déclarations infondées" faites en Arménie. L'entretien avec le ministre azéri des Affaires étrangères, Jeyhun Bayramov, aura en revanche bien lieu à 15h30. Une mission diplomatique commencée lundi soir a emmené Mme Lahbib en Arménie, en Géorgie et en Azerbaïdjan où elle a atterri vers 13h (heure locale).