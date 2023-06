"Hadja Lahbib n’a pas commis de fautes" pour Georges-Louis Bouchez, président du MR

On l’a vu mercredi en commission, du côté des députés qui épinglent la ministre des Affaires étrangères, on se réfère à des e-mails et à leur chronologie. Des questions se posent quant au timing entre les différents événements, tel le feu vert de l’Office des Étrangers et l’octroi des visas, par exemple. On le voit encore aujourd’hui avec certains de ces e-mails qui circulent et qui, pour certains, incriminent la ministre.

"Ce sont des échanges d’e-mails. Il faut prendre l’ensemble des échanges d’e-mails et vous voyez, à ce moment-là, que la Sûreté de l’État, qui est l’organe compétent, amène son accord et que, suite à ça, les feux passent au vert pour pouvoir attribuer les visas", répond Georges-Louis Bouchez. "Si vous prenez un e-mail isolément, vous ne pouvez pas le comprendre", estime-t-il. Et pour lui, la ministre Lhabib est disponible pour apporter "des précisions de ce type". "La procédure a été respectée" assure le président du MR, "et d’ailleurs, le Premier ministre l’a confirmé en commission encore hier."