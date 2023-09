Hadja Lahbib, ministre des Affaires étrangères : l’Assemblée générale des Nations unies est "le seul endroit où 193 Etats peuvent encore se rassembler"

La semaine de haut niveau des Nations Unies se termine avec un constat : le monde et ses équilibres ont changé et l’Assemblée générale de l’ONU n’est peut-être plus un lieu privilégié pour aborder les défis géopolitiques. Mais "c’est le seul endroit ou 193 états peuvent encore se rassembler et penser à se réinventer", a déclaré la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib au moment de conclure sa mission à New York.

"Nous terminons la semaine avec un record de 35 rencontres bilatérales et événements organisés ou coprésidés", a déclaré la ministre tout sourire lors d’un moment de célébration avec l’équipe des Affaires étrangères, vendredi soir. Oman, la Jordanie, la Turquie, l’autorité palestinienne, les Emirats arabes unis, Angola, le Burundi, la RDC, l’Algérie… La ministre a rencontré des pays de tous horizons. "Cette semaine de haut niveau nous permet de rencontrer tous les homologues avec qui on doit parler, et de forger des coalitions avec ceux qu’on ne voit pas beaucoup. Cela demanderait des semaines voire des mois de déplacements à l’étranger", a indiqué la ministre.

Le président français Emmanuel Macron, tout comme les dirigeants chinois, Xi Jinping, russe, Vladimir Poutine, et britannique, Rishi Sunak, brillaient par leur absence. "On peut y lire que la semaine de haut niveau n’est peut-être plus le lieu privilégié pour aborder les défis géopolitiques. C’est vrai que le Conseil de sécurité est affaibli par l’un de ses membres (la Russie, NDLR), qui paralyse les discussions sur l’Ukraine ou sur le Moyen-Orient", a commenté Hadja Lahbib.