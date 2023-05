De retour d’une mission européenne en Tunisie (9-11 mai), la ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, a répondu à nos questions.

La ministre belge et son homologue portugais, João Gomes Cravinho, avaient été mandatés par l’Union européenne pour "évaluer la situation" dans le pays. Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell estimait en mars que la Tunisie était au bord d’un "effondrement économique et social", des propos que le président tunisien, Kaïs Saïed, a fermement rejeté.

L’Union européenne s’inquiète aussi de l’afflux de migrants en provenance de Tunisie, dont le nombre a explosé (près de 20.000 ont tenté la traversée depuis janvier 2023. Source FTDES).

La Tunisie traverse également une grave crise politique. Des ONG et les principaux partis d’opposition dénoncent "une dérive autoritaire" du président qui exerce désormais seul le pouvoir. Depuis le début de l’année une quinzaine d’opposants politiques ont été emprisonnés.

G.K. Quel bilan tirez-vous de cette visite en Tunisie ?

Hadja Lahbib : C’est un premier bilan positif. On est arrivés dans un contexte où on sentait une relation quelque peu détériorée entre l’Union européenne et la Tunisie, avec un pays qui fait face à des défis très importants. Il s’agissait tout d’abord de rétablir la confiance. C’était le but premier de notre visite, aussi de lever les incompréhensions qu’on a découvertes nombreuses et parcourues d’un certain ressentiment. On a d’abord écouté, échangé et puis passé en revue les différents défis qui sont ceux de la Tunisie, mais aussi ceux de l’Union européenne, parce qu’on sait à quel point nos destins sont liés. Nous avons un partenariat important depuis plus de 25 ans. Et donc, on sait très bien que les effets d’une économie instable, tout ce qui peut se produire en Tunisie,... entraînent des conséquences sur l’Union européenne.

L’objectif était d’entamer un dialogue pour voir comment on peut envisager des solutions ensemble. Il s’agissait aussi de sortir d’un sentiment ressenti que l’Union européenne était là pour assister un pays dans une situation de crise. La situation de crise n’a pas été niée. Ils ont conscience qu’il y a des problèmes, qu’il faut entamer des réformes, qu’il y a une instabilité tant politique qu’économique.

G.K. Quels étaient les points de désaccord ?

H.L. Il y avait un sentiment que nous étions là pour les critiquer et donner des leçons. Donc il fallait déjà rétablir une relation qui s’inscrit d’égal à égal avec un vrai partenariat qui convient depuis le début entre l’Union européenne et la Tunisie. Il y a eu aussi des visites de commissaires européens avant nous pour envoyer aussi des messages clairs que nous sommes prêts à lever des fonds, à aider financièrement. Mais les réformes doivent être accomplies et faites par la Tunisie. On ne peut pas faire le job à leur place. Nous n’en avons ni la prétention ni l’envie, mais il faut trouver un juste milieu où les investissements vont dans le sens d’un rapprochement avec l’Union européenne. Il fallait travailler sur ce rapprochement pour aller plus loin.

G.K. Votre mission a été définie comme telle : "Evaluer la situation en Tunisie". Ce sont les termes qui ont été utilisés par Josep Borrell, êtes-vous d’accord avec cette formulation ?

H.L. En tout cas, ce n’est pas l’esprit dans lequel nous sommes allés en Tunisie. Mon collègue portugais et moi-même nous sommes plutôt allés en Tunisie pour accentuer un dialogue, aplanir des différends et regarder en face les défis qui sont ceux de la Tunisie et qui entraînent des conséquences aussi, non seulement pour la stabilité du pays, mais pour la stabilité européenne et entre autres, le problème migratoire, qui a d’ailleurs été abordé d’entrée de jeu par le président Kaïs Saïed.

G.K. Quel était le but de votre mission en Tunisie ?

H.L. Le but était de reconnecter avec un pays avec lequel nous avons des relations depuis 25 ans. Rétablir une confiance, lever les incompréhensions, se parler entre amis et regarder en face les défis : le défi migratoire, le défi économique et le défi politique. Regarder les problèmes en face et se dire aussi les choses en face : quelles sont nos attentes, nos inquiétudes et aussi les leurs. Et une fois qu’on a pu se dire tout ça, on a pu aborder un à un les défis.

G.K. L’UE s’inquiète de la crise économique que traverse la Tunisie, d’autant plus qu’elle entretient avec ce pays des liens économiques et commerciaux étroits par le biais d’un accord de libre-échange (jugé asymétrique par certains experts, ndlr). Elle conditionne ses aides à la signature d’un accord avec le Fonds monétaire international (FMI). En échange de 1,9 milliard de dollars, la Tunisie doit s’engager à mettre en œuvre une série de réformes.

Le président Kaïs Saïed refuse de signer cet accord, par crainte de devoir imposer des mesures impopulaires. Le but de cette visite était-il d’influencer le Président tunisien pour qu’il s’engage à la signature ?

H.L. Il fallait d’abord comprendre les freins qui empêchent la signature de cet accord avec le FMI et qui est nécessaire à la stabilité économique du pays. Le président nous a rappelé l’histoire de la Tunisie, les émeutes du pain en 1984, il nous a rappelé les conséquences d’une réforme conditionnée par le FMI et qui a conduit à des émeutes, puisqu’il s’agissait de lever des subventions sur le blé… Cela a conduit à des centaines de morts.

Il nous a parlé de ce passé qui justifie son refus à mettre en œuvre les réformes demandées par le FMI aujourd’hui. Pour lui, la paix sociale n’a pas de prix. Il a manifesté une très grande résistance à tout accord qui pouvait mettre cette paix sociale en danger.

Il s’est néanmoins montré ouvert à d’autres réformes plus justes, qui toucheraient davantage, notamment les classes les plus favorisées. Et donc ça, c’est déjà un pas en avant qui nous permet de comprendre ce qui bloque et comment on peut dépasser ce blocage avec d’autres réformes.

Nous n’étions pas là non plus, pour se faire les avocats du FMI, mais pour affirmer notre volonté de contribuer au besoin de financement du pays, et cela dans un cadre financier international. Nous sommes prêts à offrir une assistance financière, macroéconomique de l’Union européenne.

Et donc il s’agissait pour nous de comprendre comment débloquer la situation. Les craintes d’une rupture de cette paix sociale, cela signifie-t-il qu’on doit lever des aides d’Etat qui bénéficient à des classes défavorisées ? C’est leur lecture, donc il faut l’entende et il faut qu’on trouve des voies pour dépasser ces obstacles. C’est intéressant de voir qu’on a été capables de mettre le doigt sur ce qui bloque et d’essayer d’aller plus loin.