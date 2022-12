Hadja Lahbib apporte son soutien au maire d'Istanbul condamné mercredi à plus de 2 ans de prison

La ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib a exprimé vendredi son soutien au maire d'Istanbul Ekrem Imamoglu, opposant politique au président turc Racep Tayyip Erdogan, condamné mercredi à plus de deux ans de prison, une "peine disproportionnée", selon elle.

En déplacement dans la mégapole turque, Hadja Lahbib s'est entretenue vendredi avec Ekrem Imamoglu. Planifiée de longue date, cette rencontre a forcément pris une tout autre épaisseur après la condamnation mercredi d'Imamoglu à deux ans et sept mois de prison, ainsi que la déchéance de ses droits politiques pour insulte à magistrat. "J'ai exprimé jeudi à Ankara (lors de sa rencontre avec son homologue turc, ndlr) mon inquiétude, et aujourd'hui au maire lui-même", a commenté la ministre belge qui juge cette peine "disproportionnée".

Ekrem Imamoglu, qui pourrait se lancer dans la course des élections présidentielles de juin prochain, a annoncé vouloir faire appel de sa condamnation. Ce recours étant suspensif, l'intéressé demeure jusqu'à nouvel ordre maire de la plus grande ville du pays. Dans une interview avec Belga, celui-ci s'est voulu confiant quant à l'issue de la procédure. "Ce n'est pas une situation difficile. Nous avons déjà résolu beaucoup de problèmes par le passé, et nous allons aussi résoudre celui-ci".