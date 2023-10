Hadja Labib : "La meilleure façon de protéger la Belgique aujourd’hui, c’est d’envoyer" des F-16 en Ukraine

La ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib était à Kiev, en Ukraine, il y a quelques jours, afin d’envoyer "un message très fort au nom des Vingt-Sept pour dire qu’on était solidaires et unis un an et demi après les frappes contre l’Ukraine. L’Ukraine a toujours besoin d’aide militaire, c’est la première aide dont elle a besoin jusqu’à ce que les deux parties, et surtout la Russie, acceptent de venir à la table des négociations, qu’on puisse mettre fin à cette guerre parce que l’objectif premier des Ukrainiens et de nous tous est d’arriver à une paix durable, et surtout de montrer à la Russie qu’on ne peut pas envahir un pays comme ça, qu’on ne peut pas bafouer les règles élémentaires du droit international, la charte des Nations unies, d’autant plus quand on est un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies".

La Belgique va-t-elle fournir des F-16 à l’Ukraine ? "Nous avons demandé à la ministre de la Défense Ludivine Dedonder de fournir une analyse objectivée avec différents scénarios possibles pour voir si nous pouvons envoyer des F-16 et je pense que quand on fait partie de la "coalition F-16" c’est la moindre des choses que l’on puisse faire, on doit pouvoir avoir des données objectives pour prendre une décision qui va plus loin que de l’entraînement et de la manutention. Je ne me positionne pas pour ou contre. Quand j’entends dire que nous avons besoin de ces avions pour protéger notre territoire, je pense que la meilleure façon de protéger la Belgique aujourd’hui, c’est d’envoyer ces avions à l’Ukraine, qui est en guerre et qui n’est jamais qu’à 2000 km de Bruxelles".